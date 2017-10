Unternehmen aus dem Ruhrgebiet geben Einblicke bei der Langen Nacht der Industrie

Metropole Ruhr (idr). "Erlebe Industrie live!" - unter diesem Motto findet am Donnerstag, 12. Oktober, zum siebten Mal die Lange Nacht der Industrie statt. Deutschlandweit beteiligen sich insgesamt 87 Unternehmen aus Industrie und Wirtschaft an der Aktion. Im Ruhrgebiet sind rund 17 Unternehmen dabei, unter anderem die Siemens-Werke in Duisburg, Voerde und Mülheim, Evonik in Essen, Thyssenkrupp in Duisburg und Coca Cola in Dorsten. Im Rahmen der Veranstaltung bieten sie den Besuchern einen Blick hinter die Kulissen und geben spannende Einblicke in ihre Produktionen und Arbeitsabläufe.



Ab 16.45 Uhr besichtigen die Besucher auf einer der 52 Touren nacheinander jeweils zwei Unternehmen. Die Veranstaltung kostenfrei. Das Mindestalter für die Teilnahme ist 14 Jahre.



Infos und Anmeldung: www.lange-nacht-der-industrie.de



Pressekontakt: Zukunft durch Industrie e.V., Maike Schiek, Telefon: 0211/3557235, E-Mail: geschaeftsstelle@zukunft-durch-industrie.de

Zurück zur Übersicht