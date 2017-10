Deutsche Leichtathlethik-Hallenmeisterschaften finden 2018 in Dortmund statt

Dortmund (idr). Am 17. und 18. Februar treffen sich Deutschlands Top-Leichtathlethen in der Dortmunder Helmut-Körnig-Halle und kämpfen bei der Deutschen Leichtathletik-Hallenmeisterschaft um den Titel. Der Wettkampf stellt den Auftakt zur internationalen Saison dar und bietet den Teilnehmern die finale Möglichkeit, ein Ticket für die Leichtathletik-Hallen-WM in Birmingham (1. bis 4. März 2018) zu lösen.



An den Start gehen unter anderem WM-Bronzegewinnerin Pamela Dutkiewicz (100 Meter Hürden) und Lokalmatadorin und Titelverteidigerin Gina Lückenkemper (60 Meter Hürden).



Infos: www.leichtathletik.de



