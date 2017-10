Olaf Kröck wird neuer Intendant der Ruhrfestspiele Recklinghausen

Recklinghausen (idr). Der derzeitige Intendant des Bochumer Schauspielhauses Olaf Kröck wird im August 2018 Intendant der Ruhrfestspiele Recklinghausen. Das hat der Aufsichtsrat einstimmig entschieden. Kröck tritt die Nachfolge von Frank Hoffmann an, der die Festspiele seit 2005 leitete.



Der 45-Jährige war als Dramaturg am Stadttheater Hildesheim, am Luzerner Theater, am Schauspiel Essen und am Schauspielhaus Bochum tätig. 2013 wurde Kröck Chefdramaturg in Bochum, in der aktuellen Spielzeit übernahm er die dortige Intendanz.



Die Ruhrfestspiele Recklinghausen sind das älteste Theaterfestival Europas.



Infos: www.ruhrfestspiele.de



Pressekontakt: Ruhrfestspiele Recklinghausen, Petra Herrmann, Telefon: 02361/918-308, E-Mail: oeffentlichkeitsarbeit@ruhrfestspiele.de

Zurück zur Übersicht