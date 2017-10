Neuer Spielepreis "innoSpiel" wird in Essen verliehen

Essen (idr). Im Rahmen der Essener Spielemesse (26. bis 29. Oktober) feiert in diesem Jahr ein neuer Preis Premiere: Der Friedhelm Merz Verlag und die Stadt Essen vergeben erstmals den "innoSpiel" als Prädikat für Neuheiten mit besonders innovativen Elementen. Drei Spiele sind für die Auszeichnung nominiert. Der Gewinner wird am 25. Oktober in Essen gekürt.



Die "Spiel" in Essen ist die weltgrößte Messe für Brett- und Kartenspiele. In diesem Jahr präsentieren auf 72.000 Quadratmetern rund 1.100 internationale Aussteller Neuheiten und Trends. In diesem Rahmen wird auch der Deutsche Spielepreis verliehen. Integriert ist außerdem die Comic Action, die einen Überblick über den in- und ausländischen Comic-Markt bietet.



Infos unter www.merz-verlag.com



Pressekontakt: Friedhelm Merz Verlag, Dominique Metzler, Telefon: 0228/342273, E-Mail: info@merz-verlag.com

Zurück zur Übersicht