Projekt Afro-Tech: Ausstellung und Festivalwoche zeigt digitale Kunst aus afrikanischer Perspektive

Dortmund (idr). Im Dortmunder U wird am 20. Oktober die Medienkunstausstellung "Afro-Tech and the Future of Re-Invention" eröffnet. Afro-Tech beschäftigt sich in einer internationalen Gruppenausstellung und Festivalwoche mit spekulativen Zukunftsvorstellungen und aktuellen Entwicklungen im Bereich digitaler Technologien. Das Projekt stellt Künstlerinnen und Künstler sowie Kulturproduzenten aus verschiedenen afrikanischen Regionen vor, die Technologien nach anderen – nicht westlichen – Standards entwickeln und anwenden. Gezeigt und besprochen werden Arbeiten aus Medienkunst, bildender Kunst, Film und Fotografie sowie Beiträge aus der Popkultur und Anwendungen aus der digitalen Kultur.



Gespräche, Vorträge, Filmprogramme, DJ-Sets, Workshops und Konzerte stellen das Thema im Rahmen der Projektwoche vom 20. bis 28. Oktober an verschiedenen Orten in Dortmund vor. Die internationale Gruppenausstellung im U bleibt, sie präsentiert künstlerische Positionen und technologische Beispielprojekte bis zum 22. April 2018.



Das Gesamtprojekt ist eine Veranstaltung des HMKV (Hartware MedienKunstVerein) in Kooperation mit Interkultur Ruhr und Africa Positive e.V., kuratiert von Dr. Inke Arns (HMKV) und Fabian Saavedra-Lara (Interkultur Ruhr).



Weitere Infos unter www.interkultur.ruhr sowie unter www.metropoleruhr.de/regionalverband-ruhr/kultur-sportfoerderung/interkultur-ruhr



Pressekontakt: Interkultur Ruhr, Kommunikation, Guido Meincke, Telefon: 0152/54009304, E-Mail: gm@interkultur.ruhr; Jola Kozok, Telefon: 0201/2069-358, E-Mail: kozok@rvr-online.de

Zurück zur Übersicht