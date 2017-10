Hohe Auszeichnung: Klinik Award 2017 ging ans Klinikum Dortmund

Dortmund (idr). Zweimal nominiert und auch zweimal gewonnen: Das Klinikum Dortmund wurde - nach der "Pressestelle des Jahres 2017" vor wenigen Wochen - jetzt erneut ausgezeichnet. Am 11. Oktober wurde in Berlin der "Klinik Award 2017" in gleich zwei Kategorien errungen und zwar für den "Besten Socialmedia-Auftritt" und für die "Beste Klinikfotografie" eines Krankenhauses in Deutschland, Österreich und der Schweiz.



Der Preis "Bester Socialmedia-Auftritt" würdigte die Live-Experten-Chats auf Facebook und Instagram: Hier zeigt das Klinikum, dass die Kommunikation mit Patienten und Interessierten in Anlehnung an eine "Online-Sprechstunde" auch moderne, digitale Wege nehmen kann. Über eine Million Aufrufe haben die bislang rund 30 Folgen von „klinikumlive@socialmedia“ seit April 2017 erzielt.



Mit dem Award für die "Beste Klinikfotografie" wurde ein Fotoprojekt ausgezeichnet, das Mitarbeiter aus dem OP ohne Filter oder Schminke vor und nach ihrer Arbeit zeigt. Die Porträts zeigten eindrucksvoll, wie sich Menschen über einen Arbeitstag hinweg verändern. Die Aufnahmen des Fotografen Tim Brederecke sind auch als Bildband erschienen.



Der Klinik-Award wird alle zwei Jahre verliehen. Er ist ein Marketing- und Kommunikations-Preis und geht an außergewöhnliche Leistungen in der Klinik-Branche. Zur Hälfte bestimmt eine internationale Jury aus Experten aus Verbänden und Medizin über den Gewinner, die übrigen Stimmen kommen von den Krankenhäusern, die am Kongress im Vorfeld der Verleihung teilgenommen hatten.



Weitere Infos unter www.klinikumdo.de



