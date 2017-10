Vivawest Marathon will 10.000 Läufer

Metropole Ruhr (idr). Mehr als 10.000 Läufer will der sechste Vivawest Marathon am 27. Mai 2018 auf die Strecke bringen. Damit peilt der Lauf durch die Revierstädte Gelsenkirchen, Essen, Bottrop und Gladbeck einen Platz unter den zehn teilnehmerstärksten Marathon-Veranstaltungen Deutschlands an.



Zum zweiten Mal wird das Bergwerk Prosper Haniel II zum Teil der Marathonstrecke. Weil Ende 2018 diese letzte Zeche des Ruhrgebiets schließt und auch die Steinkohle-Ära endet, gibt es einen Sonderlauf: Unter dem Motto "Glückauf Zukunft!" laufen Kumpel und Mitarbeiter der mit dem Bergbau verbundenen Unternehmen gemeinsam die Strecke zwischen der Zeche Prosper-Haniel II und der ehemaligen Zeche Nordstern. Details werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.



Daneben können Läufer wieder die klassische Marathondistanz sowie Halbmarathon, WAZ Zehn-Kilometer-Lauf, und zahlreiche Gruppenwettbewerbe absolvieren. Bisher sind schon mehr als 1.500 Sportler gemeldet.



Infos unter www.vivawest-marathon.de



Pressekontakt: MMP Event GmbH, Kai Meesters, Telefon: 0221/940577-21, E-Mail: kai.meesters@mmpevent.de

