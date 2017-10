Drachenbau-Workshop für Kinder am RVR-Hof Punsmann

Dorsten (idr). Bei Herbst denkt man an farbiges Laub und stürmisches Wetter. Und was darf dabei auf keinen Fall fehlen? Der richtige Drache! Den basteln die Kinder am Donnerstag, 26. Oktober, beim Drachenbau-Workshop des Regionalverbandes Ruhr (RVR) unter der Leitung von RVR-Försterin Manuela Ortenstein. Die Veranstaltung startet um 10 Uhr am RVR-Hof Punsmann, Im Höltken 11, Dorsten. Der Kurs kostet 15 Euro pro Kind, verbindliche Anmeldungen unter 02369/984965 oder E-Mail: ortenstein@rvr-online.de sind notwendig.



Alle Termine des RVR-Programms "Natur erleben" sowie weitere Veranstaltungen zum Thema Umwelt sind unter www.umweltportal.metropoleruhr.de abrufbar. Im Infopool des Portals stehen zudem die Broschüre "Natur erleben" und weitere Publikationen zum Download bereit.



Pressekontakt: RVR Ruhr Grün, Manuela Ortenstein, Telefon: 02369-984965, E-Mail: ortenstein@rvr-online.de

