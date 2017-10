Zoom Erlebniswelt eröffnet virtuellen Dschungel

Gelsenkirchen (idr). Seit gestern (18. Oktober) eröffnet sich in der Zoom Erlebniswelt Gelsenkirchen eine neue virtuelle Welt. Gemeinsam mit dem Technologiekonzern Huawei bietet der Zoo eine Augmented Reality Show, die Begegnungen mit exotischen Tieren im asiatischen Dschungel simuliert. Auf 45 Quadratmetern präsentiert sich im Huawei Green Planet eine dschungeltypische Kulisse, in die die Besucher digital eintauchen können. Sobald sie die Aktionsfläche betreten, werden sie gefilmt und zeitgleich in den Film eingebaut. So entsteht der Eindruck, Teil des exotischen Geschehens im asiatischen Dschungel zu sein. Verstärkt wird der Eindruck durch Vogelstimmen, Grillenzirpen und weitere tierische Geräusche.



