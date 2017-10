Design Zentrum NRW zeichnet Audi als "Brand of the Year" aus

Essen (idr). Die Marke Audi ist "Brand of the Year 2017". Im Red Dot Award: Communication Award wurde das Unternehmen für seine "kontinuierliche Entscheidungsstärke in der Markenführung und für seine wirksame Zusammenarbeit mit kreativen Partnern" ausgezeichnet.



Der Preis wird bei der Red Dot Gala am 27. Oktober im Konzerthaus Berlin verliehen. Dann wird auch der Gewinner des Red Dot: Grand Prix bekannt gegeben. Hinter dem Wettbewerb steht das Design Zentrum NRW in Essen.



Infos unter www.red-dot.org



Pressekontakt: Red Dot Design Award, Design Zentrum Nordrhein Westfalen, Marie-Christine Sassenberg, Telefon: 0201/30104-43, E-Mail: m.sassenberg@red-dot.de

