Presseeinladung: RVR legt ersten regionalen Umweltbericht vor

Essen/Metropole Ruhr (idr). Wie aktiv ist die Umweltwirtschaft im Ruhrgebiet? Wie wirkt sich der zunehmende Verkehr auf den Ballungsraum aus? Wie hoch sind Schadstoff- oder Lärmbelastung? Diesen Fragen ist der Regionalverband Ruhr (RVR) im Auftrag der Umweltdezernenten im Ruhrgebiet nachgegangen. Jetzt liegt die Bestandsaufnahme in Form des ersten regionalen Umweltberichts vor. Anhand von 15 ausgewählten Umweltindikatoren beschreibt der Bericht die aktuelle Situation. Mit ihm will die Metropole Ruhr die Grundlage für eine zukunftsfähige Umweltentwicklung legen. Erstellt wurde der Bericht durch das Wuppertal Institut für Klima, Umwelt und Energie.



