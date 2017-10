Neu auf metropoleruhr.de: Es gruselt zu Halloween

Metropole Ruhr (idr). Was geistert denn da durch die Metropole Ruhr? Zu Halloween machen wieder Hexen, Zombies und Gespenster mobil: Überall werden Kürbislaternen geschnitzt, formieren sich dunkle Gestalten zu Gespenster-Umzügen und feiern Geister fröhliche Partys. Wer selbst ein wenig mitspuken will, findet im Halloween-Kalender auf dem Portal metropoleruhr.de bestimmt das passende Angebot. Für ganz Mutige stehen Grusel-Termine wie das Halloween-Horrorfest im Movie Park Germany Bottrop oder eine Henker-Führung durch Dortmund auf dem Programm. Kleine Geister kommen im Bochumer Gruselwald oder beim Rübengeister-Umzug in Moers auf ihre Kosten. Daneben gibt es eine Menge Partys für alle, die die Nacht nicht nur zum Spuken nutzen wollen.



